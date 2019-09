Scarabeo, Blackjack, Sette e mezzo, Memory… non manca davvero la scelta quando si parla di giochi online.

Internet ha cambiato la vita di miliardi di persone, garantendo accesso rapido e gratuito a informazioni utili, strumenti di uso quotidiano ma anche giochi.

Se anche tu hai voglia di staccare la mente dal lavoro e dalle beghe quotidiane, perché non ti regali qualche momento di spensieratezza con un gioco nuovo e divertente? Ci sono tanti metodi diversi per imparare le regole e diventare in poco tempo un ottimo giocatore!

Guide e manuali online per imparare il gioco dello Scarabeo

Se, ad esempio, hai voglia di imparare le regole dello Scarabeo, puoi cominciare cercando lumi online. Sono diversi i siti che offrono guide complete e manuali con le regole per tutti i livelli di abilità.

Se non hai mai sentito parlare dello Scarabeo, potrebbe interessarti sapere che lo scopo del gioco è formare parole con le lettere a disposizione.

Ogni lettera ha un valore e ogni parola di senso compiuto posizionata sulla plancia di gioco contribuisce ad aumentare il tuo punteggio. Sono disponibili 8 lettere per turno: i giocatori migliori sapranno utilizzarle al meglio, sfruttando le caselle moltiplicatrici che aumentano a dismisura il valore della lettera.

Ecco alcune regole chiave per chi è alle prime armi:

possono partecipare 2, 3 o 4 giocatori.

Ogni giocatore deve avere un massimo di 8 lettere per turno.

Le parole possono essere formate in verticale e orizzontale.

Sono presenti in totale 130 tessere con le lettere.

Il gioco non termina finché non verranno usate tutte le lettere.

Se vuoi scoprire a fondo i segreti di questo grande classico, sfoglia qui il regolamento completo.

Tutorial, video e suggerimenti dai giocatori più esperti di Blackjack

Non mancano inoltre articoli tutorial, nei quali ti vengono spiegate passo dopo passo le regole di vari giochi. Ad esempio, sul blog di Strarcasinò puoi trovare le regole del Blackjack, Roulette, Poker e tantissimi altri giochi da tavolo.

Se sei appassionato di giochi di carte e il mondo del casinò ti ha sempre affascinato, queste sono le regole base da sapere sul Blackjack:

si gioca sempre contro il banco.

Lo scopo del gioco è superare il punteggio del banco senza superare 21.

L’asso può valere 1 o 11.

Le carte dal 2 al 9 hanno il loro valore nominale.

Le figure (fante, regina e re) valgono 10.

Puoi chiedere tutte le carte che vuoi.

Se il tuo punteggio supera 21, hai sballato.

Per una spiegazione più visuale e immersiva, puoi cercare video di giocatori professionisti o semplici appassionati, pronti a svelarti tutto: dalle strategie di base fino ai segreti più elaborati per arrivare ai massimi livelli.

Sette e mezzo: la variante italiana del blackjack

Se hai solo delle carte napoletane, perché non provare il Sette e mezzo? Questo gioco di carte ha molti tratti in comune con il più famoso fratellastro, re dei casinò e dei film americani.

Si differenzia però per:

uso delle carte napoletane.

Le figure valgono mezzo punto.

Le altre carte hanno il loro valore nominale.

Non si usano l’8, il 9 e il 10.

Il re di denari può assumere il valore di qualsiasi altra carta.

Non bisogna superare il punteggio di 7 e mezzo.

Anche in questo caso, puoi consultare guide online affidabili o scoprire questo splendido gioco facendo pratica con amici e parenti già esperti.

La parola chiave è curiosità! Dai libero sfogo alla voglia di scoprire e dai ascolto a fonti attendibili e chiare. Con la giusta dose di impegno e di pratica, potrai passare indenne il primo periodo di rodaggio, diventando in poco tempo un giocatore esperto. Non c’è niente di più divertente che giocare, vincere e conquistare nuove sfide ogni giorno!