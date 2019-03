La procura di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio per due avvocati gelesi, accusati di usura, infedele patrocinio, truffa e frode processuale. Si tratta di Giuseppe e Luigi Fontanella, rispettivamente padre e figlio di 85 e 50 anni. I due legali, secondo i familiari di un medico deceduto sul luogo di lavoro – dopo la sentenza di primo grado e dopo aver ottenuto dall’Asp un risarcimento danni pari a 1 milione e 400 mila euro con due distinti decreti ingiuntivi – avrebbero incassato complessivamente una parcella da 670 mila euro. Il 12 gennaio del 2009, i due avvocati avrebbero fatto sottoscrivere ai familiari della vittima, assistito dall’avvocato David Grasso Castagnetta di Palermo, ‘un mandato’ che stabiliva, in caso di esito positivo della causa, un compenso per ciascun avvocato pari al 15% (dunque al 30% complessivo) della somma incassata dalla controparte oltre spese generali nella misura del 15%. Successivamente alla sentenza di primo grado, con due distinti decreti ingiuntivi, avrebbero incassato il loro onorario. Un “compenso usurario – rileva la procura – e manifestamente sproporzionato, sia rispetto alle attivita’ difensive svolte, sia rispetto alle tariffe proporzionali applicabili” secondo le quali per cause analoghe sono previste tariffe minime e massime rispettivamente pari a 20.250 e 37.260 euro, aumentabili sino al doppio. Nei due decreti ingiuntivi Giuseppe e Luigi Fontanella, avrebbero riportato “circostanze false e artificiose e specificatamente che i clienti avevano revocato il mandato il 10 aprile 2014” sostenendo che non era loro intenzione procedere al pagamento dell’onorario. Inoltre, sempre secondo le accuse, i due legali, mentre la causa era in corso, avrebbero omesso, “di consegnare alle clienti copia di atti e documentazione” e non avrebbero rilasciato una ricevuta di versamento di 10 mila euro corrisposta a titolo di acconto degli onorari. Avrebbero altresi’ omesso “di comunicare tempestivamente l’esito vittorioso della causa” la cui sentenza del Tribunale di Caltanissetta risale al 6 maggio 2013, nonche’, “successivamente l’ordinanza di assegnazione di somme in loro favore pari a 1.419.400 euro”. L’udienza preliminare e’ stata fissata davanti al gup del Tribunale di Gela per il 10 luglio.