Nel girone F del campionato di Seconda categoria, gran vittoria per l’Atletico Gorgonia che ha battuto fuori casa l’Alessandria della Rocca 1-2. Di Marchese e Di Blasi le reti dei deliani che hanno legittimato il loro secondo posto in classifica. E’ invece andato all’Acquaviva di Giuseppe Paduano il derby provinciale con la Sommatinese. Alle reti di Scozzaro e Mingoia, i granata sommatinesi hanno replicato con Tricoli. Vittoria a tavolino per il Sant’Anna Enna in quanto l’Accademia Mazzarinese non s’è presentata ad Enna. Stravince, infine, la Polisportiva Riesi di Davide Schittino 6-1 con il Marianopoli con doppiette di Sciarrino e Butera, e gol di Cascino e Stoleriu. In classifica Atletico Favara in testa con 47 punti, segue l’Atletico Gorgonia con 35, il Sant’Anna con 34, l’Alessandria della Rocca con 32 e l’Acquaviva con 30. A seguire ci sono Sommatinese con 28 punti, Riesi con 26, Muxar con 16, Marianopoli con 14, Brothers con 11 e Accademia Mazzarinese ultimo con 8 punti.