CALTANISSETTA – Assolti con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza relativa al processo che vedeva sul banco degli imputati Vito Milisenna e la figlia Costanza Maria (difesi dagli avvocati Dino Milazzo e Sergio Monaco) ed il medico del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, Maria Tumminelli (difesa dall’avvocato Diego Perricone).

Milisenna (62 anni) e la Tumminelli (56 anni) erano accusati accusati di due ipotesi d’induzione indebita a dare o promettere utilità con l’aggravante di aver occultato un altro reato e, il solo dirigente, anche d’induzione in errore e la falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità. E con loro, Costanza Maria (26 anni), figlia del dirigente e che è stata tirata in ballo per guida in stato di ebbrezza. E, secondo la tesi accusatoria, il genitore avrebbe poi scambiato, il 19 aprile 2014, la provetta di sangue della figlia con la sua, per evitare che la ragazza risultasse positiva all’alcol test.

Le richieste dell’accusa erano state: la condanna a 7 anni e 6 mesi per Vito Milisenna (responsabile del dipartimento di Medicina legale dell’Asp nissena), 2 anni e 2 mesi per Maria Pia Tumminelli, e due mesi e 800 euro di multa erano stati sollecitati invece per Milisenna, figlia del medico.

Il verdetto ha accolto in pieno la tesi difensiva. L’avvocato Dino Milazzo al termine della lettura della sentenza ha sottolineato: “Legittima soddisfazione per l’accoglimento delle nostre tesi, per la famiglia Milisenna si chiude un capitolo doloroso”