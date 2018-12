E come succede puntualmente ogni anno, oggi 31 di dicembre leggeremo tanti frasi ed aneddoti con gli auguri per un 2019 fantastico, sfavillante, che realizzi tutti i nostri sogni e desideri, che ci renda ricchi belli e felici. Sappiamo benissimo che ormai nessuno crede più che allo scoccare della mezzanotte tutto magicamente cambi e che la nostra vita nel prossimo anno sarà migliore. Di certo sappiamo cosa abbiamo lasciato alle nostre spalle, ma l’incertezza del futuro ci fa sperare in qualcosa di sempre migliore. E’ giusto che l’essere umano deve tendere sempre a raggiungere il meglio per se e per la sua famiglia. Spesso però non ci rendiamo conto che questo miglioramento dipende da noi e solo noi possiamo, lottando giornalmente, migliorarci e migliorare le nostre condizioni di vita. Chi crede al fato è portato a scaricare le colpe ad altri, alle avversità della vita, al destino amaro….no amici il destino lo costruiamo giornalmente con il nostro modo di essere e di agire, con le nostre scelte e le nostre azioni quotidiane. Siamo responsabili di noi stessi, ma anzi come disse Molière “Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo”…si perché spesso e volentieri non abbiamo la forza o il coraggio di fare e scarichiamo ad altri le nostre colpe e le nostre mancanze. Quest’anno voglio far un augurio diverso dal solito, e lo voglio fare anche a me stesso, oltre ad augurarvi salute, ricchezze e felicità, voglio sperare che nel 2019 sappiamo essere più orgogliosi e rispettosi di noi stessi, che non permettiamo a nessuno di ledere i nostri diritti, di pretendere rispetto ed educazione, di saper far valere il nostro ruolo di cittadini ed avere la forza ed il coraggio di affrontare a viso aperto, senza timori reverenziali chi, pensando di essere un potente, abusa della nostra educazione e si permette di minacciarci, offenderci, umiliarci e non rispettarci soprattutto come essere umani. Un augurio particolare lo rivolgo ai nostri politici che ricordo loro essere stati da noi delegati per rendere le nostre condizioni di vita migliori. Auguri a tutti noi per un sereno 2019; il resto verrà da se…. Ad Maiora