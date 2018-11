CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che stamani, poco prima delle 8, hanno determinato un principio di incendio in via Romita, a Caltanissetta, in due capannoni della società Multicom srl. Sul luogo del rogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non si registrano fortunatamente feriti ma, soltanto ingenti danni: le fiamme sono state domate. Adesso al lavoro le forze dell’ordine: in corso rilievi ed indagini per determinare l’origine della combustione.