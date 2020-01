(c.p.) Seconda vittoria consecutiva per i rossoblu di mister Paduano che tornano con tre punti meritati dall’ostica trasferta di Santa Caterina. Acquaviva in campo con il classico 4-4-2: Federico tra i pali; Pavone, Caruso, Mantio e Aratore in difesa; coppia Pellitteri – D’Amico C. sulla mediana con Mingoia e Orlando sugli esterni; Messina e Petrone in avanti. Prima frazione di gioco in cui è l’Acquaviva a rendersi più pericolosa, da segnalare la punizione di Pellitteri su cui è bravo l’estremo difensore di casa e la conclusione di Petrone di poco a lato. Rossoblu ospiti che danno l’impressione di poter passare in vantaggio da un momento all’altro, cosa che avviene ad inizio ripresa: Pellitteri riesce a servire D’Amico che dal limite lascia partire un destro che si spegne sotto il sette. Prima gioia stagionale per D’Amico, oggi adattato per esigenza nel ruolo di centrocampista. Acquaviva che riesce a raddoppiare dopo 10 minuti con Messina, bravo a sfuggire alla guardia del suo marcatore e battere il portiere sul primo palo. Ospiti che riusciranno a difendere in modo ordinato, rischiando su alcuni filtranti su cui sarà bravo in uscita Federico, al suo esordio stagionale. Unico brivido al 48 con la traversa colpita dall’Atletico Caterinese su calcio di punizione. Una vittoria ampiamente meritata per l’Acquaviva che ha fatto capire fin da subito di volere i 3 punti a tutti i costi. Mantio e compagni che domenica affronteranno in casa l’Asd Alessandria della Rocca.

ASD ATLETICO CATERINESE: Cordaro, Sangiorgio, Mammolito, Giambra (57′ Natale), Amico, Lo Duca (87′ Puleo), La Placa (85′ Outtara), Baldi, Di Natale, Giuffrè, Favata (55′ Nahi). All.: Di Francisca.

ASD ACQUAVIVA: Federico, Pavone (88′ Calá), Aratore, Caruso (67′ Sorce), Mantio, Pellitteri (54′ Giuliano), Mingoia, D’Amico C., Messina, Petrone (77′ Falletta), Orlando (83′ Diliberto). A disp.: Puntrello. All.: Paduano