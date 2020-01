Nel campionato di Terza Categoria sembra inarrestabile la marcia della capolista Atletico Villalba che ha superato con un secco 3-0 finale il Gela Calcio. Di Milano, Morosanu e Musarra le reti del successo villalbese che ha consentito alla capolista di consolidare il proprio primato in classifica. Dietro comunque non molla il Niscemi (nella foto) che ha espugnato il campo della Buterese 0-1 confermandosi seconda forza del campionato. Netta la vittoria del Serradifalco Calcio che ha superato 6-2 la Marco Pantani di Villarosa con 3 gol di Rizzo, 2 di Giordano e uno di Gebbia. Per la squadra serradifalchese un successo che vale il terzo posto in classifica. Sempre in zona play off non molla l’Accademia Mazzarinese che ha battuto 1-2 l’Eschilo Unipegaso con le reti di Chirdo e Narduzzo. E’ finito invece in parità il match tra Nuova Niscemi e Lagoreal 2-2 con i niscemesi in gol con Maugeri e Gagliano. Nell’anticipo del sabato, invece, la Real Nissa aveva avuto ragione con un netto 5-0 finale della Sicilianamente Montedoro. In classifica Atletico Villalba in testa con 31 punti, segue il Niscemi con 25, mentre il Serradifalco è terzo con 22 punti; l’Accademia Mazzarinese ha 20 punti e il Gela chiude la zona play off con 19. A seguire Real Nissa con 15 punti, la Buterese con 13, Marco Pantani e Nuova Niscemi con 10 punti, Cus Eschilo Unipegaso con 8, Lagoreal Enna con 5 e Sicilianamente che chiude con 4 punti.