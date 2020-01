Il Circolo Artigiani San Giuseppe di Serradifalco (CL) è “custode” della Scinnenza del Venerdì Santo a Serradifalco, dramma sacro serradifalchese liberamente ispirato al Riscatto di Adamo del cavaliere palermitano Filippo Orioles del 1750.

Il Circolo Artigiani di Serradifalco (CL), a partire dalla secondo metà dell’Ottocento ad oggi, cura l’allestimento della “Scinnenza del Venerdì Santo a Serradifalco” interpretata da attori amatoriali locali, anno dopo anno, nella terrazza della chiesa soprastante il monte Calvario a Serradifalco.

Il circolo da poco ha fatto istanza ai competenti uffici della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta per l’iscrizione al R.E.I.S. (registro delle eredità immateriali della regione Sicilia) e stiamo avviando una campagna di sensibilizzazione per la conoscenza, divulgazione e promozione della Scinnenza, affinché possa aumentare la sua visibilità in ambito regionale e non.

Per Serradifalco, piccolo paese dell’entroterra siciliano, e per il Circolo Artigiani San Giuseppe di Serradifalco è un onore impegnarsi nella ricorrenza pasquale (10-12 Aprile 2020) per la tradizione che si tramanda, ininterrottamente, da circa 150 anni.