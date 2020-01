Sarà presentata ufficialmente il prossimo 1 febbraio con inizio alle ore 17:30 presso il Teatro comunale “Antonio De Curtis” la Z.E.S. , ovvero la Zona Economica Speciale, nella quale è stato inserito anche il territorio di Serradifalco con l’area artigianale di Contrada Banduto e l’area industriale di Contrada Grottadacqua sulla nuova S.S. 640 .

“ N O I C I S I A M O ” è il titolo con il quale l’Amministrazione Comunale ha inteso dare ad un evento nel corso del quale la Z.E.S. , con tutti i suoi vantaggi ed opportunità economiche, sarà presentata a cittadini, imprenditori ed operatori economici. Il sindaco Leonardo Burgio, annunciando l’evento sotto la sua organizzazione, ha sottolineato che la Z.E.S. a Serradifalco costituisce una grande opportunità in termini di sviluppo economico per le aziende che intendono investire nel futuro, ma anche di agevolazioni ed occupazione. “ N O I C I S I A M O ” – ha spiegato il Primo Cittadino – sarà l’occasione per far conoscere vantaggi ed agevolazioni di chi è disposto ad investire nella Z.E.S. , senza contare le conseguenti opportunità di rilancio e crescita per lo stesso territorio. Saranno illustrate in concreto alle aziende che vogliono investire le condizioni di vantaggio di cui potranno usufruire, come il credito d’imposta, gli sgravi fiscali, le agevolazioni sul lavoro e gli ammortamenti.

Nel corso della presentazione, previsti illustri interventi da parte del presidente dell’A.R.S. On. Gianfranco Miccichè, dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive On. Mimmo Turano, dell’Europarlamentare On. Giuseppe Milazzo, dell’On. Salvatore Cardinale già ministro delle Comunicazioni, del Deputato Regionale On. Michele Mancuso, del Presidente della Banca Sicana Giuseppe Di Forti del presidente dell’Assioe (Associazione imprenditori ed operatori economici) Rino Virzì. Concluderà la serie degli interventi lo stesso Sindaco Leonardo Burgio che ha rinnovato la sua candidatura a Primo Cittadino per le prossime Amministrative 2020 in programma tra qualche mese.