In Seconda categoria continua il duello in testa alla classifica tra Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. In quest’ultima giornata di campionato, la Sommatinese ha battuto 2-0 l’Atletico Montallegro con reti di Lauricella e Parrinello, mentre la Don Bosco Mussomeli è passata sul non facile campo della Nuova Petiliana 2-3 con le reti di Mistretta, Spoto e Palumbo. Frena invece il Gela che ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Eraclea Minoa con le reti di Deoma e Mezzasalma. Bene l’Acquaviva (nella foto) che ha espugnato il campo dell’Atletico Caterinese imponendosi 0-2 con le reti di D’Amico e Messina. Vittoria importante, in zona salvezza, per il Marianopoli che ha superato 1-0 il Riesi, mentre l’Alessandria della Rocca ha superato 2-1 il Vallelunga. In classifica Don Bosco Mussomeli e Sommatinese sempre appaiate con 35 punti, segue il Gela a quota 29, Atletico Montallegro e Alessandria della Rocca a 27, l’Eraclea a 26, l’Acquaviva a 21, l’Atletico Licata a 19, il Vallelunga a 18, il Riesi 17, l’Atletico Caterinese a 14, la Nuova Petiliana a 12, il Muxar a 10; chiude il Marianopoli a 8.