SAN CATALDO. L’ingresso principale del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna stamani è stato ripulito per quanto riguarda le aree di verde pubblico. Il Comune, tramite la Commissione straordinaria, ha provveduto alla pulizia delle aree a verde del quartiere (nella foto). Il presidente Vincenzo Siracusa, alla luce di questi interventi, ha ritenuto di dover ringraziare la commissione straordinaria del Comune e l’ufficio comunale competente per aver ancora una volta curato il verde pubblico in una zona come quella di Pizzo Carano Sant’Anna particolarmente popolata e , per questo necessitante di interventi tesi a salvaguardarne la vivibilità.