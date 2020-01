SAN CATALDO. Tre distinti avvisi per la selezione di tre operai qualificati muratori, di tre direttori dei lavori, e di un istruttore di cantiere, tutti da utilizzare all’interno dei cantieri di lavoro che sono stati finanziati al Comune da parte della Regione. Nel caso del Comune di San Cataldo, le istanze per partecipare alla selezione per i tre posti di operai qualificati muratori dovranno essere presentati entro il prossimo 15 febbraio. Invece per quanto riguarda le istanze per la selezione di tre direttori dei lavori e di un istruttore di cantiere, dovranno essere pubblicate il prossimo 5 febbraio. Le istanze andranno consegnate al protocollo del Comune o inviate tramite raccomandata a/r . C’è da dire che il Comune, qualora non dovessero esserci manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di conferire gli incarichi in questione direttamente. Gli avvisi sono consultabili nel sito web del Comune di San Cataldo.