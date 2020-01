SAN CATALDO. La Commissione straordinaria che gestisce attualmente il Comune ha deciso di istituire, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, l’Ufficio di Staff, con funzioni di supporto alla Commissione Straordinaria, fino alla fine del mandato della Commissione Straordinaria, e comunque non oltre il 30 giugno del 2022. In particolare, la stessa Commissione Straordinaria aveva conferito incarico di consulente esterno a titolo gratuito per la durata di un anno per la riorganizzazione della polizia municipale al dott. Angelo D’Ascola. Quest’ultimo risulta in possesso dell’adeguata professionalità, dell’esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell’attività di supporto alla Commissione Straordinaria. Pertanto, ecco che la stessa Commissione ha deciso di istituire, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, l’Ufficio di Staff, con funzioni di supporto alla Commissione Straordinaria. La Commissione ha nominato Responsabile dell’Ufficio di Staff il Dott. Angelo D’Ascola, consulente esterno della Commissione a titolo gratuito, fermo restando che lo stesso continuerà contestualmente a svolgere le attività di consulente esterno. All’ufficio di staff è stata assegnata la dipendente Amico Maria. L’ufficio di staff è posto alle dirette dipendenze della Commissione, al fine di coadiuvare la stessa nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di propria competenza. Rientrano tra le attività dell’ufficio di staff: la cooperazione con la segreteria generale per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa con gli indirizzi dell’organo di governo del Comune; il supporto alla Commissione per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo; la collaborazione all’organizzazione delle attività istituzionali svolte dalla Commissione.