Nel girone A di Promozione sfugge all’ultimo minuto alla Nissa l’opportunità di vincere il suo primo match esterno in campionato. Stavolta contro la Gattopardo, dopo un match non facile, la Nissa, in vantaggio con il giovane Vitale, è stata raggiunta sull’1-1 dalla rete allo scadere di Stagnitto che aveva iniziato la stagione proprio nelle fila biancoscudate. L’ex difensore centrale ha punito una Nissa che era riuscita a costruirsi il vantaggio con un secondo tempo arrembante nel quale aveva cercato la via del gol riuscendoci grazie ad una giocata di Cordaro che aveva servito Vitale che, a volo, aveva segnato la rete dello 0-1. Sembrava fatta, ma così non è stato. Su una mischia, infatti, Stagnitto è stato il più lesto ad infilare in porta la rete dell’1-1. Con il pari di Palma di Montechiaro la Nissa ha ora 21 punti in classifica ed occupa l’11^ posto.