In Prima categoria vince la capolista Atletico Gorgonia, perde in casa l’Asd Cusn Città di Caltanissetta e stravince la MasterPro 5-0 con la Libertas Racalmuto. Dunque, ancora un successo per l’Atletico Gorgonia. La squadra di Lillo Bonfatto ha espugnato il non facile campo del Gemini 3-5. Inglima con una doppietta, Genova, Michele Graci e Cambiano i marcatori di una partita dalle mille emozioni che ha permesso ai deliani del presidente Randazzo di conservare la testa della classifica dopo un match alquanto insidioso nel quale i locali si sono portati due volte in vantaggio. Vittoria convincente anche per la MasterPro che ha travolto con un secco 5-0. Protagonista assoluto Lorenzo Sciortino. L’attaccante ha messo segno una quaterna in un match nel quale il quinto gol è stato realizzato da Russello. Infine, sconfitta casalinga per l’asd Cusn Città di Caltanissetta. Opposta al Raffadali, il Città di Caltanissetta ha saputo reagire allo svantaggio iniziale con l’uno due firmato da Russo e Salvatore Falzone. Poi, dopo la controrimonta agrigentina, è stato Di Marco a pareggiarla su rigore prima di cedere nel finale alla rete ospite di Jatta autore di una tripletta. In classifica Atletico Gorgonia capolista solitaria con 43 punti, 2 in più dell’Atletico Favara. Dietro la MasterPro è quinta con 30 punti, ad una lunghezza dal Gemini 4^, mentre l’asd Cusn Città di Caltanissetta è sesto con 26 punti a – 4 dalla zona play off.