Dramma la scorsa notte a Vigolo (Bergamo), in via Roma: un uomo di 38 anni e’ morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando pare perche’ avesse dimenticato le chiavi di casa. La vittima e’ un muratore. L’incidente e’ accaduto alle 4. Il trentottenne stava cercando di salire sul terrazzo per entrare in casa, ma e’ scivolato ed e’ caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma non c’e’ stato nulla da fare per il muratore. Arrivati sul posto anche i carabinieri.