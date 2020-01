CALTANISSETTA – In occasione del 30° anniversario della scomparsa del grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia, su proposta della preside dell’ I.C. Don Milani, Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, le insegnanti e gli alunni delle classi quinte A-B e C della scuola primaria del plesso “Don Milani” hanno incontrato la nipote prof.ssa Mila Rossi, per conoscere maggiormente e attraverso i suoi ricordi alcuni episodi della vita e della personalità dell’uomo Leonardo Sciascia.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e l’esperienza si è rivelata unica e importante.

Gli alunni, precedentemente guidati dalle insegnanti Maria Grillo, Roberta Comparato, Giuseppina Ferrigno, Teresa Lunetta, Angela Terrasi, Carmela Vullo, Rita Federico e Giuseppa Mistretta, hanno mostrato un grande interesse per la tematica affrontata.

La prof.ssa Rossi ha risposto, con dovizia di particolari e con una velata malinconia, alle domande rivolte dagli alunni, incantati dai racconti di alcuni momenti della storia personale dello zio.

Ricordi di quando lo scrittore viveva a Racalmuto, paese di zolfatai, raccontato nel suo libro: “Le parrocchie di Regalpetra”, ed esercitava la professione di maestro di ragazzi indigenti, fiaccati dalle pressanti necessità della vita quotidiana.

Reminiscenze di scene di vita quotidiana trascorse con la famiglia, di quanto amava leggere e scrivere e di come Luigi Pirandello abbia influito molto nella sua formazione di scrittore.

Persona generosa e disponibile verso il prossimo coltivava innumerevoli passioni: i libri, tantissimi donati alla Fondazione a lui dedicata, il cinema, le stampe di ritratti, la sua Olivetti Lettera 22, civette e monete antiche…

Il figlio dell’editore Sciascia, presente al dibattito, ha ricordato anche il rapporto di collaborazione tra lo scrittore e la casa editrice., quando viveva a Caltanissetta.

La prof.ssa Mila Rossi ha, altresì, accolto con piacere l’esibizione del corso di strumenti musicali dei ragazzi del plesso L. Cordova, diretto dalle prof.sse Mosca, Lunetta, Casanova e Rosana.

A conclusione dell’incontro alunni e insegnanti hanno ringraziato la nipote di uno dei più grandi scrittori del nostro secondo Novecento, ripromettendosi di andare a visitare il paese di Racalmuto e cominciare a leggere alcuni dei suoi libri.