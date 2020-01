CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In data 9/01/2020 nei locali della Biblioteca Comunale, su richiesta del 07/01/2020 dei Comitati di Quartiere prontamente accettata dal Sig. Sindaco, si è svolto un incontro tra gli stessi, informale e propedeutico , in ordine allo spropositato aumento del 25 % della Tari per l’anno 2020 e discutere su alcuni punti di domanda redatti in prima istanza dai Comitati di Quartiere. Preliminarmente i rappresentanti dei Comitati hanno chiesto il ritiro della delibera del 31/12/2019 che ha dato luogo alla odierna contestazione. Il Sig. Sindaco ha respinto tale istanza motivando tale diniego al fatto che era subentrato un considerevole aumento dei costi pari a circa 2.800.000€ , la cui responsabilità attribuiva per la quasi totalità alla precedente Amministrazione e per una rimanente parte al Presidente della Regione Musumeci. Sostenendo che su delibera Regionale è fatto obbligo di conferire organico e indifferenziata presso la discarica di Gela e non più in quella di Lentini . A dire sempre del Sig. Sindaco , ciò comporta un considerevole aumento di costo per tonnellata di rifiuti conferito. Nessuna prova documentale è stata data dal Sig. Sindaco nel corso di predetto incontro, essendosi lo stesso riservato di produrre in occasione dell’ Assemblea Cittadina indetta per il 14/01/2020 e richiesta dai Comitati i quali si sono riservati di approfondire quando dichiarato dal Sig. Sindaco, sulle responsabilità di altri con persone ed esperti a conoscenza dei fatti, i cui esiti saranno resi noti nel corso dell’ Assemblea . Nel caso in cui le risposte dell’attuale Amministrazione dovessero essere non soddisfacenti, i Comitati annunciano sin da ora ulteriori forme di proteste

I comitati di quartiere invitano i cittadini, le associazioni, le istituzioni, i consiglieri comunali e gli organi di stampa ad essere presenti in virtù dell’importante argomento che interessa tutti.

L’assemblea cittadina si svolgerà al centro Michele Abbate martedì 14 gennaio alle ore 17.

I Comitati di quartiere