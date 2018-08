CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In previsione della visita straordinaria di Sua Santità Papa Francesco, a Piazza Armerina ed Palermo, del prossimo 15 settembre – per celebrare il 25° anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi – mi pregio invitare tutte le Imprese e le Associazioni di categoria del territorio nisseno a volere, con generosità, fornire un volontario contributo di propri prodotti (alimentari e non) “in natura”, per le oggettive necessità organizzative di tale storico evento.

L’invito vuole dare seguito al recente appello del Vescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, rivolto a tutte le Camere di commercio siciliane, di partecipare – ciascuna secondo le possibilità delle Aziende del rispettivo territorio – alla condivisione di tale eccezionale momento, di portata non solo ecclesiale ma anche sociale.

I prodotti offerti dai donatori saranno distribuiti – a cura delle Parrocchie e delle Associazioni di volontariato della Diocesi di Palermo – soprattutto ai tanti poveri e bisognosi nonché alle migliaia di pellegrini, che certamente parteciperanno alle manifestazioni del 15 settembre.

Come anticipato dalla Diocesi di Palermo, le tappe più significative della visita pastorale di

Papa Francesco nella capitale dell’Isola saranno un pranzo con i poveri ed i migranti – accolti dalla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte – e la visita riservata nei luoghi del martirio di Padre Pino Puglisi, nel quartiere di Brancaccio.

Essendo l’evento ormai imminente, invito cortesemente le SS.LL., ove vogliano aderire alla

richiesta, a fornire una gradita risposta alla presente nota entro il giorno 25 agosto 2018, per i successivi adempimenti di questa Carnera di commercio.

Nel fare riserva di inviare appena possibile il programma dettagliato, i contatti con il

“comitato di accoglienza” e l’invito alla manifestazione, ringrazio frattanto le SS.LL. in anticipo per la partecipazione e per l’attenzione prestata.

Cordiali saluti.

Commissario Straordinario, Gioacchino Natoli

