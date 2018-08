VILLALBA – Comizi a catena. Qualcuno si sta chiedendo se servono a qualche cosa questi ripetuti comizi estivi fra maggioranza ed opposizione che, nonostante l’utilizzo della sede appropriata che è la sala del consiglio comunale. Ricorrere financo alla piazza per gridare pubblicamente le proprie “Verità” lascia perplessi in tanti, i quali preferirebbero forse vivere questo periodo come momento di riposo e non di chiacchiere. Intanto, dopo i botta e risposta degli amministratori e dei consiglieri d’opposizione, alternativamente, in piazza, proseguiranno domani sera, alle ore 21,00; Replicheranno il sindaco Plumeri e gli assessori. Come già è stato pubblicato su questo giornale on line anche l’ex vice sindaco Giuseppe Guarino, con un comunicato stampa, ha manifestato il suo pensiero sull’attuale situazione politica che sembra inasprirsi sempre più.

