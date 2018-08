VILLALBA – Non uno ma due comizi calendarizzati e realizzati nel mese di luglio dai gruppi di maggioranza ed opposizione al Comune di Villalba. Comizi tenuti in piazza riconducibili al gruppo che sostiene il sindaco Alessandro Plumeri e a quello dei consiglieri appartenenti al gruppo “Amare Villalba”, il cui presidente del consiglio è Antonio Lupo. Nel primo comizio, tenuto 15 giorni fa avevano parlato il sindaco e tutti gli assessori, domenica scorsa, invece, i consiglieri di opposizione, attuale maggioranza in consiglio. Il loro argomentare è stato ripreso anche in video che abbiamo pubblicato su questo giornale on line. Adesso, è arrivata la voce, o meglio il messaggio scritto, dell’ex vice sindaco Guarino che si rivolge ai “Cari amici villalbesi impegnati in politica”, entrando subito in argomento: “Vedo che ogni tanto nei vostri comizi o interventi citate (quasi sempre a sproposito) la mia lettera di dimissioni da assessore. In quella lettera, indirizzata al sindaco, continua ancora Guarino, scrivevo: “ Chiedo scusa a tutte le persone che mi hanno votato dimostrandomi stima e fiducia e a tutta la cittadinanza per l’anticipata interruzione del mio mandato. Sono certo che, conoscendomi, comprenderanno il mio disagio e spero che apprezzeranno l’onestà di fare un passo indietro, perché mi sento in imbarazzo per un modo di “fare politica” che non condivido, che fa prevalere l’egoismo, il rancore e la malafede e mortifica, invece, gli interessi collettivi, l’obiettività e la lealtà ”. Ho scritto che provavo (e continuo a provare) disagio e imbarazzo per un modo di fare politica. La politica la fate tutti, maggioranza e opposizione. Le altre cose che dite sulle dimissioni, invece, sono vostre libere interpretazioni, di cui ognuno si assume la responsabilità. Vi chiedo, perciò, di non farvi interpreti del mio pensiero. Vi prego, invece, di essere chiari nei vostri interventi, senza doppi sensi e ipocrisie. Lavorate, così come ho cercato di fare io, esclusivamente per il bene del nostro paese, cercando ciò che unisce, evitando beghe, litigi, divisioni che portato solo astio, rancore e anche odio. I villalbesi sono stanchi di sentire lagne. Vogliono respirare a pieni polmoni un’aria pulita, ripulita, fatta di confronto leale, pur nella diversità di vedute, che deve tendere alla concordia. Con affetto Giuseppe Guarino”.

