VILLALBA – Sono iniziati ieri, come da programma religioso diffuso in paese, i festeggiamenti religiosi estivi in onore del Santo Patrono. Ieri pomeriggio, ancor prima della messa domenicale, c’è stata, da parte dell’Arciprete Padre Achille Lomanto, presente la confraternita del SS. Sacramento, la benedizione pomeridiana della nuova Urna del Venerdì Santo, che poi è snodata in corteo fino alla vicina Chiesa Madre. Da sottolineare subito che queste feste estive, annualmente, danno lo spunto e lo stimolo ai concittadini non residenti a rientrare in paese, respirare un pò d’aria natia ed incontrare soprattutto parenti ed amici, in un clima di festa, partecipando ed usufruendo delle attività ricreativo – culturali, tradizionalmente, poste in campo dall’Amministrazione Comunale. Ma sono in tanti, purtroppo, a rilevare, con un certo disappunto, che, a meno di una settimana dalla ricorrenza delle festa, non sarebbe affisso alcun manifesto riguardante la 36° sagra del pomodoro e 14° sagra della lenticchia”, nonostante la predisposizione degli atti amministrativi, già posti in essere lo scorso mese di luglio. Senza dire che questo ritardo potrebbe fare pensare o a un suo slittamento o, addirittura, ad una iniziativa, per la prima volta, interrotta, certamente non utile alla promozione e valorizzazione dei prodotti del proprio territorio che le diverse amministrazioni, con impegno, hanno portato avanti nel tempo. E’ auspicabile, comunque, lo svolgimento delle due sagre, legate allo sviluppo del territorio, dando così continuità alla valorizzazione del pomodoro “siccagno” e del lenticchia di Villalba. Per queste due iniziative i tempi sono davvero stretti, anzi strettissimi. La sua interruzione alimenterebbe ancora di più il clima politico locale che invece andrebbe rasserenato.



