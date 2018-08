MUSSOMELI – L’argomentare del sindaco Tommaso Pelagalli, dallo stesso postato sul social, è relativo all’assestamento di bilancio e aumento Tariffa Tari. Così scrive: “Il giorno 28 luglio 2018, il Consiglio Comunale, convocato con procedura d’urgenza, ha deliberato l’approvazione dell’assestamento generale del bilancio resosi indifferibile per provvedere a salvaguardare gli equilibri del medesimo. L’intervento si è reso necessario perché la disponibilità finanziaria prevista per sostenere i costi del servizio della raccolta e conferimento dei rifiuti urbani si è rivelata insufficiente a causa e in conseguenza dei rilevanti costi sostenuti nei primi sei mesi di quest’anno. Infatti, l’entità dei costinecessari ad assicurare il servizio, per l’intero esercizio annuale, ha superato, purtroppo, quelli che erano stati individuati e impegnati nella fase di previsione(PEF). La spesa rispetto all’anno scorso è lievitata di circa il 20% per cui, per obbligo di legge, si è reso necessario adottare una manovra che permettesse di reperire le somme necessarie a sostenere i costi per assicurare la regolarità del servizio fino alla fine dell’esercizio annuale. Per legge tutti i costi del servizio devono essere coperti dalla tariffa, per cui alla manovra di adeguamento consegue un “rincaro” della stessa nella misura di circa il 18%. A nessuno piace aumentare le tasse soprattutto in un contesto come la nostra piccola comunità dove molte famiglie sono monoreddito e altrettante vivono della sola pensione. Ma un buon amministratoreè obbligato a prendere le decisioni più opportune per il bene della cittadinanza anche se impopolari, diversamente si sarebbero aperti scenari, quali l’impossibilità di conferire o peggio il crollo della percentuale di differenziata, che avrebbero spalancato la strada anche al commissariamento con conseguenti disagi e maggior aggravio di costi a carico di tutti noi. L’Amministrazione, in questi restanti sei mesi, farà un attento e scrupoloso monitoraggio del fabbisogno e dei servizi, anche mediante tavoli tecnici allo scopo di individuare quelliche possono essere oggetto di riduzione a beneficio della tariffa.

L’aumento della tariffa è fortemente condizionato dalla rilevante entità delle utenze morose che, nelle more dell’avvio delle procedure di riscossione coattiva, per legge, vanno svalutate e computate tra i costi del servizio. Il tutto nel rispetto del principio che i costi del servizio vanno coperti con tariffa al 100%, non potendo trovare altre forme di conferimento ed a salvaguardia degli equilibri presenti e futuri del bilancio del Comune di Vallelunga.

La manovra non poteva essere né elusa né procrastinata. I cittadini comprenderanno che questa decisione, che non è stato facile assumere, è stata presa responsabilmente e nel rispetto di norme di legge precettive. Fermo l’impegno che pubblicamente assumiamo nel verificare eventuali sacche di inefficienza e sprechi del servizio a garanzia e rispetto di chi, fino ad oggi, ci ha permesso di essere il Comune più virtuoso, in termini di raccolta differenziata, della provincia di Caltanissetta. L’Amministrazione confida nel senso civico, rispetto per il nostro paese, senso di appartenenza e spirito di sacrificio dei cittadini chiamati a collaborare affinché il risultato venga mantenuto anche per il futuro, merito principalmente del Vallelunghesi, certi che lo stesso mostrerà gli effetti positivi già dal prossimo piano finanziario”.

