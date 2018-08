MUSSOMELI – Domenica scorsa, durante la serata estiva mussomelese, dominata dal concerto di Eugenio Bennato, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Catania, presente l’assessore Seby Lo Conte, ha voluto omaggiare il concittadino Vincenzo Ciappelli, insignito nei mesi scorsi dell’onorificenza ”Maestro del Lavoro” , consegnata a Londra dall’ambasciatore d’Italia Raffaele Trombetta. Così inciso sylla targa: “ Attraverso la consegna di questa targa esprimiamo a Vincenzo Ciappelli le più vive congratulazioni per la prestigiosa onorificenza di “Maestro del Lavoro” conferita dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per l’intera comunità mussomelese e testimonia come il nostro tessuto produttivo possa esprimere altissime eccellenze e contribuire pienamente allo sviluppo sociale e occupazionale dei territori dove si opera”. Un figlio di Mussomeli che viene applaudito dai suoi concittadini.

