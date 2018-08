SUTERA – È uscito, in questi giorni, il primo album dei The Bleach intitolato “Tempo”. Un album prodotto da Masterplay Studio di Leo Curiale che ripercorre varie epoche e vari generi musicali che vanno dagli anni 30 ai giorni nostri. Sono 9 le tracce tra le quali le già conosciute “Lillo Zucchetto”, “Serenata d’amuri”, “Sikania”, “Raccontami chi sei” e la nuovissima “Dentro il mio mondo”. Inoltre altre 4 nuove canzoni tutte da ascoltare.

La band…. The Bleach band: Giuseppe Collura (Voce), Onofrio Ingrasci (Basso/Friscaletto), Emanuele Collura (Tromba), Michele Salamone (chitarra) e Francesco Ippolito (Batteria). Da 7 anni la band in giro per la Sicilia e non solo propone un tipo di musica che mescola il pop alle sonorità folk e vintage.

