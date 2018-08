Interogazione a risposta in commissione da parte dell’onorevole Daniela Cardinale al Ministro delle Infrastrutture per conoscere:

PREMESSO CHE:

La condizione della rete viaria che interessa il comprensorio di Mussomeli e dei comuni del cosiddetto “Vallone” in territorio nisseno è sempre più critica;

Basta un semplice temporale estivo e neppure di fortissima intensità a creare situazioni di vero e proprio pericolo per chi è costretto a transitare per una serie di arterie come ad esempio la Mussomeli-Caltanissetta, la Butera-Gela, la Mazzarino-Niscemi, o per raggiungere Vallelunga o Villalba;

Una condizione che mette a rischio l’incolumità degli automobilisti, ma anche per l’attività dei mezzi di soccorso come il servizio 118 per gli ospedali, e che rappresenta un limite ai processi di sviluppo dell’economia locale;

Considerata l’attuale situazione non è più rinviabile la costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga Ministero e Regione per la viabilità complessiva del comprensorio in oggetto.

Si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di procedere all’attivazione di un tavolo di confronto con la Regione e il pieno coinvolgimento di Anas per una completa statalizzazione della rete viaria in oggetto e per investimenti che mettano in sicurezza le suddette arterie a tutela delle comunità di riferimento. (On. Daniela Cardinale)

