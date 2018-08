Dopo la famiglia di delfini dei giorni scorsi, è stato avvistato nel mare di Filicudi un capodoglio. A notarlo in superficie mentre prendeva aria è stato un gruppo di turisti in escursione con una barca di “Filicudi Wildlife Conservation”, l’associazione guidata dalla biologa romana Monica Blasi che cura oltre delfini e tartarughe.

“E quando meno te lo aspetti – ha commentato la dottoressa Blasi – passa lui, il grande e maestoso capodoglio”. Il capodoglio di circa 15 metri ha un peso intorno a 40 tonnellate. Vive al largo ma sovente si fa notare nel mare delle Eolie. Campione incontestato di apnea, può tuffarsi fino a profondità superiori a 2.000 metri e restare sott’acqua per più di un’ora. (Fonte ansa.it)

