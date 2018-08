SERRADIFALCO. Un riconoscimento a nome di tutta la cittadinanza per ringraziarlo dell’eroico gesto con il quale, qualche giorno fa, ha salvato la vita ad una famiglia, padre, madre e figlioletto di due anni, in occasione di un incendio scoppiato in un’abitazione vicino casa sua. E’ quello che domani sera, lunedì 6 agosto, il sindaco Leonardo Burgio consegnerà a Mohamed Lafi (nella foto), tunisino di 42 anni, che ha salvato la vita ad una famiglia rimasta intrappolata al primo piano di un’abitazione in Via Palmeri per via di un pauroso incendio scoppiato al suo interno. La premiazione sarà condotta da Michele Bruccheri ed avverrà prima del concerto dei Cugini di Campagna in Piazza Vittorio Emanuele. Mohamed Lafi l’altra notte ha compiuto veramente un gesto eroico. Stava infatti dormendo quando, intorno alle tre di notte, è stato svegliato di soprassalto da urla disperate che invocavano aiuto. Uscito, quando ha visto un uomo sul balcone con il figlio in mano chiedere aiuto, non ha esitato a lanciarsi in suo soccorso. La casa era avvolta da fiamme e fumo, ma Mohamed Lafi ha imbracciato una scala che teneva a casa sua arrampicandosi poi al primo piano e salvando il bambino e i suoi due genitori. Un gesto eroico che a Serradifalco è stato molto apprezzato come sul web. Mohamed è sposato, padre di due figli, da anni vive in Italia e lavora come pizzaiolo presso il ristorante “La dolce vita” a Roccella. Da due anni ha presentato domanda di cittadinanza, ma allo stato attuale non ha ancora ricevuto nessuna risposta. La sua storia ha fatto subito il giro del web con tante persone si sono augurate che possa ottenere la cittadinanza italiana. Tante persone in queste ore hanno lanciato un appello al sindaco Leonardo Burgio affinchè si attivi e possa fare qualcosa per perorare la causa legata alla richiesta di cittadinanza da parte di Mohamed. Il sindaco ha confermato il suo impegno complimentandosi con lui per l’eroico gesto e dicendo che condivide l’appello dei cittadini e che, anche se le leggi non attribuiscono ai sindaci poteri specifici in materia, si muoverà per perorarne la richiesta di cittadinanza.

