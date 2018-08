SERRADIFALCO. E’ in programma a Serradifalco il 10 agosto alle 10 a Palazzo Mifsud la cerimonia di consegna degli attestati del 24 ° Corso di paracadutismo organizzato dalla sezione di Caltanissetta dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia “Giovanni Salvo” intitolati alla memoria di Giuseppe Pace (nella foto), il brigadiere dei carabinieri morto lo scorso anno nell’aeroporto Carlo Del Prete di Vercelli dopo un tragico lancio con il paracadute. A comunicarlo è stato il presidente della sezione nissena, luogotenente paracadutista dell’Esercito Alpino, Giuseppe Salvo. Sono stati cinque gli allievi paracadutisti che hanno partecipato al corso di lancio con il paracadute: Gennaro Simone Binanti, Santo Accorso, Di Marco Giuseppe, Mattia Di Stefano e Chiara Carlisi. I cinque allievi hanno effettuato i tre lanci di brevetto a Reggio Emilia. L’associazione nazionale paracadutisti d’Italia di Caltanissetta ha deciso di dedicare il corso 2018 al brigadiere Giuseppe Pace. Il prossimo 10 agosto si svolgerà a Serradifalco la consegna degli attestati. Un evento organizzato anche grazie alla disponibilità del sindaco Leonardo Burgio e dell’associazione Serra del falco del presidente Sergio Milazzo. La cerimonia si svolgerà nella sala convegni di Palazzo Mifsud in Via Duca alle ore 10 alla presenza, oltre che delle massime autorità civili e militari, anche dei familiari del giovane brigadiere.

