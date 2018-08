SERRADIFALCO. Non è stato approvato in consiglio, al terzo tentativo, il rendiconto di gestione 2016 che conteneva la proposta di riequilibrio pluriennale per un disavanzo di 2,6 milioni di euro. Pertanto il consiglio comunale quanto prima sarà sciolto. Sono stati 5 i voti favorevoli del gruppo “Diventerà Bellissima” (Agostino Ricotta, Lina Cigna, Gioacchino Lombardo, Verdiana Russo e Annalisa Mulè), 3 sono stati quelli contrari del M5S (Giuseppe Domenico Aronica, Manuele Cagnina e Laura Petix), e 5 gli astenuti (i quattro consiglieri del gruppo “Chi ci crede vince” Serena Nuccio, Enza Surrenti, Basilio Martino e Vito Billone, e l’indipendente Graziana Crinò). In precedenza Verdiana aveva lanciato un appello al consiglio ad assumersi “le necessarie responsabilità” per evitare che, con la mancata approvazione del consuntivo, si sciogliesse il consiglio danneggiando i cittadini che l’avevano votato. Verdiana Russo aveva annunciato voto favorevole del Gruppo “Diventerà Bellissima”. Giuseppe Domenico Aronica del M5S ha parlato di situazione assurda nella quale gli stessi assessori prima votano in Giunta il Rendiconto e poi si astengono in consiglio. Il capogruppo di minoranza ha anche ribadito che il suo gruppo avrebbe votato “no” al rendiconto 2016 invitando chi, eventualmente si fosse astenuto, a motivarne le ragioni in quanto mandare il consiglio a casa non sarebbe stato uno sgarbo a questo o quel gruppo politico, ma ai cittadini che il consiglio hanno democraticamente votato. La consigliera assessore Enza Surrenti ha invece illustrato il pensiero di “Chi Ci Crede Vince” sostenendo che in quest’ultimo mese erano stati mossi attacchi all’amministrazione comunale specie da parte del M5S con l’intento di ridicolizzare l’amministrazione comunale; in realtà, secondo la Surrenti, il M5S sarebbe solo un movimento che non sa cosa sia la dialettica politica e che volutamente non avevano risposto ai loro attacchi e a quelli del gruppo Diventerà Bellissima per consentirgli una riflessione politica che, tuttavia, non c’è stata. Alla fine il rendiconto di gestione 2016 non è stato approvato. A questo punto sarà il commissario ad acta Daniela Leonelli a procedere allo scioglimento del consiglio comunale e all’approvazione del Rendiconto 2016. Dopo di che l’assessorato regionale alle autonomie provvederà a nominare il commissario regionale straordinario con le funzioni del consiglio comunale che ne farà le veci sino alla conclusione della legislatura attuale prevista per il 2020.

