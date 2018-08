SAN CATALDO. La Sancataldese in questi giorni sta lavorando per preparare al meglio la nuova stagione. La squadra si sta allenando agli ordini del nuovo tecnico Beppe Mascara. Nel frattempo, è stata ufficializzata dalla società verde amaranto l’amichevole di lusso estiva con il Catania di mister Andrea Sottil che è stato promosso in serie B. L’amichevole si volgerà giovedì 9 Agosto con inizio dalle 18:30. Una sfida che certamente attirerà al Valentino Mazzola il pubblico delle grandi occasioni, considerato anche che sarà la prima sfida del Catania neo promosso in serie B. Il costo dei biglietti è di 7 euro per la curva e 10 euro per Tribuna coperta e gradinata. Prevista anche la prevendita. Nel manifesto è riportato il prezzo di 8 euro per la gradinata, 5 euro per la curva e 9 euro + 1 per la tribuna ospiti. A giorni i dettagli sulle prevendite che saranno attive sia a Catania che a San Cataldo. Nel frattempo, ieri la Sancataldese, nella sua prima uscita stagionale ha battuto 2-0 il Geraci Siculo con reti di Di Maira e Sessa, mentre oggi alle 18 affronta, sempre al Valentino Mazzola il Kamarat. Invece il prossimo 11 agosto giocherà in amichevole con il Canicattì e il 18 agosto con la Pro Favara, sempre alle 18 e sempre nello stadio Valentino Mazzola.

