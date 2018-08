AGRIGENTO – Verifiche e controlli dei carabinieri in occasione del festival del cibo da strada svoltosi a Sciacca e San Leone durante il decorso week end. In particolare, a San Leone, i militari hanno sequestrato circa 40 chili di carne in cattivo stato di conservazione, denunciando all’Autorita’ Giudiziaria un iraniano 40enne, titolare di uno stand dedito prevalentemente alla preparazione del kebab.

A Sciacca, invece, il personale dell’Arma durante un controllo nei confronti di uno stand con prodotti dolciari, ha effettuato il sequestro di circa 130 chili di creme per pasticceria, risultate contenute in secchi in plastica, prive di tracciabilita’ e dell’elenco riportante le indicazioni obbligatorie previste per legge, elevando contestualmente una multa di 7.500 euro nei confronti del titolare.

