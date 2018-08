SAN CATALDO. Un lavoro alquanto significativo, quello che ha realizzato Vincenzo Siracusa. Il giovane quanto dinamico presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna ha infatti annunciato che domani 8 agosto presenterà ufficialmente al quartiere di Sant’Anna Pizzo Carano il suo libro sullo storico gemellaggio della comunità di Sant’Anna con la comunità di Sant’Anna in Laterano a Roma in occasione dei 35 anni di storia del quartiere. Si tratta di un’opera attraverso la quale il presidente del comitato di quartiere ha ripercorso le tappe che hanno portato al gemellaggio tra le due comunità. Il tutto per la gioia dei tantissimi abitanti del quartiere che avranno la possibilità, nel 35° anniversario della sua nascita, di fissare per sempre le tappe che hanno portato a questo gemellaggio in occasione del quale lo stesso Papa Francesco (nella foto con Vincenzo Siracusa), che a Roma ha reso omaggio alla sacra immagine di Sant’Anna, è diventato socio onorario della comunità di Pizzo Carano Sant’Anna.

