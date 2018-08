SAN CATALDO. Prende il via stasera 2 agosto la quarta rassegna teatrale “Maschere Nude” organizzata dall’associazione teatrale Medea in collaborazione con il Comune di San Cataldo e la Bcc Toniolo. Sono tre le serate previste nell’ambito della rassegna di quest’anno. Si comincia appunto stasera alle 21 con la rappresentazione in Piazza Calvario dello spettacolo di Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia dal titolo “L’alba del terzo millennio” di Pietro De Silva per la regia di Federico Magnano San Lio. Gli altri due appuntamenti sono invece in programma il 10 agosto, sempre alle 21 e sempre in Piazza Calvario, con il Teatro Stabile Nisseno che proporrà lo spettacolo “La Vita è una commedia” di Giuseppe Speciale e Ilaria Giammusso, per la regia dello stesso Teatro Stabile Nisseno. Infine, il giorno dopo, l’11 agosto, terzo ed ultimo appuntamento con la rassegna Maschere Nude. Ad esibirsi sarà la compagnia teatrale Medea con la commedia “Il Diavolo e l’Acqua Santa” di Ivan Giumento per la regia dello stesso Ivan Giumento.

