SAN CATALDO. Inizia stasera 1° agosto l’edizione 2018 di Jazz At The Clock. La rassegna jazz si svolgerà, come gli altri anni, nella Torre Civica con inizio dalle 21,30. Stasera c’è l’attesa esibizione con il Patrizia Capizzi Quartet con lo spettacolo “Di Sola Andata”. Uno spettacolo jazz di gran qualità con Patrizia Capizzi (nella foto) protagonista nel contesto di una rassegna che è organizzata dall’associazione Tam Tam e che è parecchio cresciuta di livello. La rassegna proseguirà poi l’8 agosto con Antonio Ferlito Quartet in concerto. Il 5 settembre si esibirà Luigi Scarnato e il Jazz Dream Quartet; infine, il 5 settembre ultimo spettacolo con Fabio Sanfilippo Quartet.

