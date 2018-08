SAN CATALDO. L’area dinanzi la parrocchia di San Giuseppe è stata transennata e le celebrazioni religiose all’interno della storica chiesa sancataldese sono state sospese. E’ stata questa, purtroppo, la conseguenza che ha portato il fulmine che si è abbattuto domenica scorsa nella Chiesa di San Giuseppe. La Chiesa, pertanto, attualmente risulta chiusa per via del fulmine che ha colpito il basamento e il cornicione. Come ha spiegato il sindaco Giampiero Modaffari, i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti, tramite un’imbracatura, a stringere e a far rientrare il basamento che è comunque lesionato e per il quale si prevedono interventi per la sua sistemazione.

