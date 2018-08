SAN CATALDO. Un avviso di disponibilità per l’affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione del servizio Sia Rei – Inclusione con il quale viene istituito il sistema di Sostegno per l’Inclusione Attiva esteso a tutto il territorio nazionale. E’ quello che è stato messo a punto dal Distretto Socio Sanitario di cui San Cataldo è comune capofila. Il bando di selezione riguarda il conferimento di incarico professionale per 2 educatori professionali, 1 psicologo/a, ed 1 esperto di monitoraggio e rendicontazione, per l’espletamento delle attività previste dal SIA – REI, del Distretto Socio Sanitario n.11 comprendente i Comuni di San Cataldo, Bompensiere, Milena, Marianopoli, Serradifalco, Montedoro e l’ASP n.2; Art. 1 – ENTE COMMITTENTE: Comune di San Cataldo, Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario N° 11, Piazza Papa Giovanni XXIII° – 93017 San Cataldo (CL). I professionisti devono essere muniti di mezzo proprio e non hanno diritto a rimborso chilometrico. Il compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, è pari a 819,67 oltre Iva al 22% se dovuta, da liquidare mensilmente a seguito di relazione dell’attività svolta da trasmettere al Comune Capofila. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di San Cataldo, Ripartizione 1^ – Servizi al Cittadino – Servizio II° Politiche Sociali – Piazza Papa Giovanni XXIII°, 93017 San Cataldo e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata a.r. o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta certificata : segreteria@pec.comune.san-cataldo.cl.it entro il termine perentorio delle ore 12 del 20 Agosto 2018. Per chiarimenti contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune di San Cataldo, sito in Piazza Papa Giovanni XXIII° – 93017 San Cataldo – Riferimento Telefonico: 0934/511235

Mi piace: Mi piace Caricamento...