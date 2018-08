SAN CATALDO. Una cerimonia tanto commovente quanto intensa quella che stamani s’è svolta nel cortile della biblioteca “Bernardino Giuliana” di San Cataldo per l’intitolazione, con scopertura di una targa, del suddetto spazio, dedicato ad Alfredo Ormando, poeta – scrittore sancataldese morto suicida a Roma, in San Pietro, il 13 gennaio 1998, a causa dell’emarginazione, del rifiuto e dell’omofobia in cui è stato costretto a vivere. Il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore alla cultura Maria Concetta Naro hanno ricordato in maniera toccante e significativa la figura di Alfredo Ormando dopo di che il primo cittadino ha scoperto la targa in suo ricordo che è stata collocata all’interno dello spazio culturale ricavato nel cortile della biblioteca comunale.

