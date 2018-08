SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, ha disposto di procedere all’ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale per tre mesi successivi alla scadenza e cioè fino al 14 novembre di quest’anno con la Montepaschi S.p.A., alle medesime condizioni della convenzione scaduta lo scorso 14 maggio. E’ stata chiesta al tesoriere la proroga dell’affidamento concernente l’anticipazione di tesoreria, così come già concessa per l’anno in corso. L’amministrazione ha impegnato la spesa di 12.810 euro per la gestione provvisoria 2018 del servizio di tesoreria, dando comunque atto che si tratta di una spesa afferente ad un servizio come la tesoreria comunale che non può essere interrotto, in quanto ciò determinerebbe danni all’ente.

