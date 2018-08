SAN CATALDO. Si annuncia un’importante novità per la Biblioteca comunale Bernardino Giuliana. L’amministrazione comunale, infatti, in sinergia con la Biblioteca Italiana per Ipovedenti- B.I.I. Onlus di Treviso, ha previsto che nella biblioteca comunale a breve venga creato l’angolo “Leggere è facile. Leggere è per tutti”. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Si tratta di uno spazio di lettura che ha l’obiettivo di offrire a tutti coloro i quali hanno problemi di lettura, la possibilità di accedere al mondo della carta stampata attraverso la fruizione di una serie di libri idonei. Uno spazio dunque destinato a creare opportunità di miglioramento della lettura rispetto a quelle che sono le difficoltà che tante persone incontrano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...