SAN CATALDO. Nel mese di luglio la raccolta differenziata a San Cataldo ha raggiunto una percentuale del 57%. A renderlo noto nella sua pagina di facebook è stato l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa. Una buona notizia per l’amministrazione comunale del sindaco Modaffari che punta a raggiungere quota 65% in quanto, in base all’ordinanza della Regione, tale mancato adempimento comporterebbe maggiori costi a carico dello stesso Comune. San Cataldo nel 2017 ha fatto registrare una differenziata del 47,17% di media del 2017. Dunque, in base al dato dello scorso mese di luglio, la differenziata nella cittadina sancataldese ha fatto registrare un + 10% rispetto al dato medio del 2017. E ora un ulteriore sforzo da fare per arrivare alla fatidica soglia del 65%.

