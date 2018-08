SAN CATALDO. Una modifica alla circolazione veicolare del centro abitato. E’ quella che è stata adottata dal Responsabile del Servizio di Polizia municipale, l’ispettore capo Pasquale Messina. Quest’ultimo ha ritenuto necessario provvedere ad alcune modifiche al fine di adeguarle alle reali e odierne esigenze della circolazione veicolare. In particolare, considerato che è stato realizzato un Parco Giochi Inclusivo nel quartiere “Don Bosco”, che può essere frequentato da persone diversamente abili, ecco che è stato deciso di apportare modifiche al piano viabile. In particolare, tali modifiche, con decorrenza immediata, riguardano l’istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno. Gli stalli sono stati previsti in via Bellini di fronte il civico n. 65 e in -via Mascagni di fronte il civico 44.

