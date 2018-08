SAN CATALDO – Continua il percorso di crescita sul territorio da parte della Lega. La Coordinatrice della Lega di San Cataldo, Josephine Sollami, nella gremita riunione che si è tenuta nella sede della direzione del partito, in cui ha partecipato il deputato Alessandro Pagano ed il coordinatore provinciale Loreto Ognibene, ha nominato Bartolo Mangione e Giuseppe Torregrossa, rispettivamente responsabile per gli enti locali e vice coordinatore cittadino. Bartolo Mangione coadiuverà la Sollami, responsabile della Lega a San Cataldo, nella formazione delle liste, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel 2019. Mangione, persona nota e stimata a San Cataldo all’unanimità è stato individuato per l’importante esperienza acquisita negli anni nella vita politica sancataldese. Torregrossa invece, collaborerà col segretario cittadino, per diffondere e radicare ulteriormente il partito nell’importante città e dare man forte all’attività della Lega. Sollami li ha ringraziati anche per la loro indefessa attività di militanti svolta in questi ultimi due anni.

“A breve verrà data vita anche ad una serie di dipartimenti tematici, con il preciso scopo di coadiuvare e sostenere il lavoro dei numerosi militanti, anche in vista della prossima tornata elettorale delle amministrative del 2019. L’obiettivo è quello di dare l’opportunità di avvicinarsi al partito ai tanti cittadini sancataldesi che hanno voglia di impegnarsi per la collettività, seguendo gli orientamenti ed i metodi del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. In soli due anni siamo cresciuti molto e ci siamo radicati sul territorio, siamo una comunità che condivide un percorso politico attraverso l’ascolto dei cittadini e lavoreremo, tutti insieme, con entusiasmo e passione nell’ottica di una Lega sempre più vicina alle esigenze della gente, a settembre organizzeremo una importante conferenza in cui parteciperanno i big della Lega”. Lo dichiara Josephine Sollami nella sua qualità di Coordinatrice Lega- Salvini Premier di San Cataldo.

