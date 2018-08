SAN CATALDO. La Polizia Municipale ha il suo nuovo Responsabile per il coordinamento dei servizi di Polizia municipale. Si tratta dell’Ispettore capo Pasquale Messina. Quest’ultimo svolgerà tale importante ruolo per il periodo che va da oggi 1° Agosto 2018 sino al 30 giugno 2019. Ciò avviene puntualmente dal 1° Agosto 2015, da quando cioè è stato nominato un Responsabile con il grado di Ispettore Capo, in dotazione al Comando, cui sono state affidate funzioni di coordinamento operativo e del Comando, con le prerogative inerenti lo svolgimento di tutti gli specifici compiti d’istituto. Come è stato spiegato nel provvedimento di nomina, la selezione è avvenuta sulla base del curriculum e con un criterio di rotazione e di avvicendamento tra coloro i quali hanno i requisiti per ricoprire l’incarico. A far data dal 1° agosto 2015 sono stati nominati, alternativamente per il periodo di un anno, l’Ispettore Capo Salvatore Pinzino e l’Ispettore Capo Pasquale Messina. La direzione gestionale del settore Polizia municipale è invece attribuita al segretario generale. Per l’incarico in questione è prevista l’attribuzione di una indennità per specifiche responsabilità riconosciuta, ai sensi del vigente Contratto decentrato integrativo, ai Responsabili di Servizio appartenenti alla categoria professionale “C”. L’Ispettore Messina, nella qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale sarà sostituito, nei casi di assenza e/o impedimento, dall’Ispettore S. Pinzino che va a ricoprire l’incarico di Responsabile del “Servizio Controllo del Territorio” in avvicendamento con l’Ispettore Capo Messina.

