SAN CATALDO. E’ stato inaugurato il parco giochi del quartiere Don Bosco. Il parco sorge tra le vie Bellini e Mascagni ed è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Comune e Siciliacque che hanno firmato un protocollo d’intesa per la sua realizzazione. Siciliacque ha sostenuto oneri propri per l’acquisto e la posa in opera delle attrezzature del parco giochi donandole al Comune di San Cataldo. All’inaugurazione, oltre al sindaco Giampiero Modaffari, gli assessori Aldo Riggi, Angelo La Rosa, Salvatore Sberna e Maria Concetta Naro, l’arciprete don Biagio Biancheri, il dott. Giuseppe Alesso di Caltaqua, il vice presidente del consiglio Michele Caramia, il presidente del comitato di quartiere di Don Bosco, Aldo Miserandino che ha anche ringraziato i commercianti che hanno offerto il rinfresco, oltre a lodare lo spirito di collaborazione messo in mostra. Il parco giochi del quartiere Don Bosco è un “parco giochi inclusivo” capace di accogliere sia bambini normo-dotati che bambini con disabilità, in modo da garantire a tutti i bambini la pratica di attività sportive, ludiche e ricreative.

