SAN CATALDO. La disinfestazione del Parco Giochi Pluto si svolgerà nelle giornate del 14 e 15 agosto. Pertanto, proprio in questi due giorni il parco resterà chiuso per consentire l’effettuazione degli interventi di disinfestazione. Tali date sono state scelte proprio perché in queste due giornate, solitamente, considerata la festività ferragostana, il flusso di pubblico all’interno dello stesso Parco diminuisce.

