SAN CATALDO. A causa di un problema tecnico, causato dalle avverse condizioni meteorologiche, le centraline elettroniche delle campane della Chiesa Madre e della Chiesa di San Giuseppe, non funzionano, per cui non s’è potuto garantire il suono delle campane. Sempre nel pomeriggio di ieri, e sempre per il maltempo, un fulmine ha colpito il basamento superiore del campanile della Chiesa di San Giuseppe. A seguito di quanto accaduto, sono intervenuti prontamente, oltre al sindaco Giampiero Modaffari, anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Caltanissetta e la protezione civile comunale. Si è pertanto proceduto agli interventi necessari per la messa in sicurezza della parte superiore della torre campanaria.

