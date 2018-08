SAN CATALDO. Ribalta palermitana per il gruppo Musicale dei Pupi di Surfaro. Il complesso sancataldese, che ha recentemente conquistato la vittoria nel premio “Voci per la Libertà, Una canzone per Amnesty International, si esibirà infatti domenica 5 agosto al Teatro Ditirammu di Palermo. Uno spettacolo molto atteso da tanti appassionati che avranno modo di apprezzare le trame musicali del gruppo sancataldese che tanti successi sta ottenendo in ambito nazionale ed internazionale. Nel contempo, sarà anche l’occasione per i Pupi di Surfaro per festeggiare la vittoria del Premio “Voci per la Libertà” – Una Canzone per Amnesty.

