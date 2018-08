SAN CATALDO. Sarà inaugurato venerdì 3 agosto alle ore 19 il Parco giochi inclusivo del quartiere Don Bosco. Il parco è stato realizzato grazie alla proficua sinergia tra l’amministrazione comunale e Caltaqua e consentirà alla cittadinanza di usufruire di uno spazio ludico per i bambini che avranno così la possibilità di giocarci liberamente. Il nuovo parco giochi si trova tra la Via Mascagni e la Via Bellini ed è composto da una serie di dotazioni tutte a norma di legge per rendere quanto più sicura possibile la piacevole permanenza dei bambini al suo interno.

